A "expirat" suspendarea! Meciul decisiv la care a fost delegat Horațiu Feșnic

Oficialii FCSB au criticat dur arbitrajul lui Horațiu Feșnic și deciziile luate din camera VAR. Mai mult, Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal la momentul respectiv, precizând că unul dintre motive este chiar 'centralul' partidei din Giulești, căruia a recunoscut că i-a scris un mesaj pentru a-i cere explicații. Finanțatorul a dezvăluit ulterior că arbitrul și-a prezentat scuzele printr-un mesaj pe care i l-a transmis prin intermediul unei alte persoane.

În urma acestui scandal, oficialii CCA ar fi decis să nu-l mai delege pe Horațiu Feșnic la nicio partidă din acest sezon competițional, însă situația s-a schimbat.

Horațiu Feșnic, central la FCU Craiova - FC Voluntari



Cele două formații se întâlnesc în meciul de baraj pentru accederea în Conference League, urmând ca învingătoarea din această partidă să joace cu ocupanta locului trei din play-off, CFR Cluj sau Universitatea Craiova.

Pentru partida din Bănie, oficialii CCA au hotărât să-l delege pe Horațiu Feșnic, motivul pentru care s-a luat această decizie având legătură cu prezența centralului la EURO 2023, găzduit de România și Georgia, anunță Prosport.

Gigi Becali a primit mesaj de la Horațiu Feșnic după meciul cu Rapid



"I-am dat mesaje și lui Feșnic. Mi-a trimis vorbă prin ceva: 'Spune-i lui nea Gigi să mă ierte! Nu pot să-i răspund, dar îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut'. Da, mi-a transmis Feșnic asta.

A zis că nu poate să spună (n.r - de ce a luat anumite decizii), că nu are voie. Dacă omul a spus așa, mi-a cerut iertare, eu eram prea supărat și cu asta basta. Ce vrei să fac? La ce a făcut, i-am dat mesaje până la 3 noaptea și la 7 dimineața, când m-am sculat. Dacă am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. După aia m-am ușurat", a spus Gigi Becali, la Digisport.