„E anormalitate! Nu poți face asta!” Reacție dură a lui Dan Șucu după ce Gigi Becali i-a scris lui Horațiu Feșnic 

Oficialii FCSB au criticat dur arbitrajul lui Horațiu Feșnic și deciziile luate din camera VAR. Mai mult, Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, precizând că unul dintre motive este chiar 'centralul' partidei din Giulești, căruia a recunoscut că i-a scris un mesaj pentru a-i cere explicații.

Gigi Becali a dezvăluit ulterior că arbitrul și-a prezentat scuzele printr-un mesaj pe care i l-a transmis prin intermediul unei alte persoane. Dan Șucu, unul dintre finanțatorii de la Rapid, a comentat această situație, pe care nu o consideră ca fiind normală.

Dan Șucu, iritat după dezvăluirile lui Gigi Becali

Omul de afaceri a precizat că i se pare o „anormalitate” ceea ce s-a întâmplat, în ciuda faptului că este recent intrat în forbal.

„Eu sunt mult mai nou în fenomen şi probabil că îmi este mult mai uşor să vad anormaltăţi. Anormalitate este cand un patron sună un arbitru şi spune: ‘Cum a fost posibil să nu îmi ceară scuze?’

Un patron poate să se adreseze unor organe abilitate. Aţi auzit de un patron care să sune un arbitru să îi reproşeze cum a interpretat o fază? Asta este anormaltiatea. Nu mi se pare normal aşa ceva”, a declarat Dan Șucu la Orange Sport.

Totodată, finanțatorul de la Rapid a oferit și un exemplu în acst sens, punctând că așteaptă ca din partea Federației Române de Fotbal să existe măsuri, după ce Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un mesaj arbitrului.

„Este ca şi cum aş merge în justiţie şi s-ar da o decizie în defavoarea domnului Becali, iar el l-ar suna a doua zi pe judecător. Sunt curios ce va face FRF. O discuție ca şi proprietar de club o poţi avea cu Federația, dar nu poţi discuta direct cu arbitru”, a adăugat afaceristul.

VIDEO - Conferința de presă a lui Gigi Becali

Gigi Becali a primit mesaj de la Horațiu Feșnic după meciul cu Rapid

"I-am dat mesaje și lui Feșnic. Mi-a trimis vorbă prin ceva: "Spune-i lui nea Gigi să mă ierte! Nu pot să-i răspund, dar îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut'. Da, mi-a transmis Feșnic asta.

A zis că nu poate să spună (n.r - de ce a luat anumite decizii), că nu are voie. Dacă omul a spus așa, mi-a cerut iertare, eu eram prea supărat și cu asta basta. Ce vrei să fac? La ce a făcut, i-am dat mesaje până la 3 noaptea și la 7 dimineața, când m-am sculat. Dacă am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. După aia m-am ușurat", a spus Gigi Becali, la Digisport.