Gigi Becali a primit mesaj de la Horațiu Feșnic după meciul cu Rapid: "Nea Gigi, iartă-mă!"

După meciul din Giulești, Gigi Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Horațiu Feșnic, care nu a acordat două cartonașe roșii la intervențiile dure ale lui Răzvan Onea și Dragoș Grigore asupra lui Florinel Coman, respectiv Andrea Compagno.

Gigi Becali a primit mesaj de la Horațiu Feșnic după meciul cu Rapid

Furios, Becali le-a trimis mesaje lui Horațiu Feșnic, dar și președintelui FRF Răzvan Burleanu. Finanțatorul de la FCSB susține că a primit o replică de la central printr-un intermediar.

Feșnic și-ar fi prezentat scuzele, nu a putut explica de ce a luat deciziile respective, iar Becali spune că l-a iertat.

"I-am dat mesaje și lui Feșnic. Mi-a trimis vorbă prin ceva: "Spune-i lui nea Gigi să mă ierte! Nu pot să-i răspund, dar îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut'. Da, mi-a transmis Feșnic asta.

A zis că nu poate să spună (n.r - de ce a luat anumite decizii), că nu are voie. Dacă omul a spus așa, mi-a cerut iertare, eu eram prea supărat și cu asta basta. Ce vrei să fac? La ce a făcut, i-am dat mesaje până la 3 noaptea și la 7 dimineața, când m-am sculat. Dacă am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. După aia m-am ușurat", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Gigi Becali, luni: "Mă retrag! Am făcut tensiune 16 din cauza lui Feșnic"

Luni, la o zi după meciul cu Rapid, Gigi Becali anunța că se retrage din fotbal, unul dintre motive fiind deciziile lui Horațiu Feșnic din timpul meciului din Giulești.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat.



Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.