A durat peste 10 minute, pentru a dicta un penalty contestat

Dinamo a fost aproape de victorie contra rivalilor din Prahova, conducând pe tabela de marcaj până la finalul meciului, dar a ratat ocazia de a scăpa de anxietatea locurilor retrogradabile direct. Centralul Horațiu Feșnic a acordat penalty pentru Petrolul, iar Gicu Grozav a egalat în minutul 90+13, fapt ce adus o umbră peste buna dispoziție de pe "Arcul de Triumf".

În total a fost nevoie de zece minute până ca centralul să fie chemat la monitorul VAR, iar dictarea loviturii de pedeapsă a făcut să explodeze de furie banca dinamoviștilor, iar la final brigada de arbitri să fie contestată chiar și de copii de 10-12 ani.

Feșnic, recompensat cu degetul mijlociu de câțiva mini-ultrași

După consultarea îndelungată a VAR, centralul a fluirat rapid finalul meciului. Feșnic & co. au ieșit de pe teren flancați de bodyguarzi și în fluierăturile micilor suporteri ai "câinilor", câțiva dintre cei mai precoce chiar arătându-i un deget mijlociu sugestiv în privința modului cum au perceput prestația din acest meci. Acesta nu e primul episod la care dinamoviștii se simt nedreptățiți de arbitrul clujean.

La meci au fost prezenți aproximativ 500 de spectatori, dintre care doar câteva zeci de adulți, care au avut rolul de a supraveghea galeria PCH Junior. Mini-ultrașii au făcut spectacol, fluturând steaguri și eșarfe, cântând frumos și încurajându-și aprig echipa pe durata întregului meci. În peluza dintre Mănătirea Cașin au luat loc și aproximativ 40 de fani minori au Petrolului, care s-au descurcat și ei mai mult decât onorabil la acest meci.

Feșnic a fost preferatul lui Gigi Becali, care l-a numit apoi "Întuneric"

Arbitrul din Cluj-Napoca era unul dintre favoriții lui Gigi Becali. "Cel mai bun arbitru este, după părerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r. - Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui Sfeșnic. Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt", spunea latifundiarul din Pipera.

Părerea sa s-a schimbat după partida Rapid - FCSB (1-0), patronul "roș-albaștrilor" declarând atunci că "am terminat. Ies din fotbal. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit 'Întuneric'. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Cum să fac eu tensiunea 16 din cauza unui derbedeu? De ce să trăiesc mai puțin? Vedeți în străinătate ceva ce a făcut Feșnic? Eu nu am văzut niciodată așa ceva! Eu m-am trezit dimineață cu Feșnic în cap, cu hoția lui. În mod normal, mă trezeam cu rugăciune".

Horațiu Mircea Feșnic (34 de ani) a fost inițial junior la FC Universitatea Cluj, iar la vârsta de 14 ani a trecut la juniorii clubului CFR Cluj. S-a retras din activitate la 19 ani și a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Se află pe lista FIFA de la 27 de ani și este cel mai tânăr arbitru care a oficiat o partidă în Liga 1, debutând la doar 22 de ani.

