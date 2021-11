10 idei despre Ianis Stoica, atacantul de la FCSB "vânat" de formațiile din Anglia 

Ianis Stoica (18 ani) a devenit un adevărat pol de interes pentru jurnaliștii britanici după ce s-a aflat că Arsenal ar fi făcut deja o ofertă celor de la FCSB, iar o altă grupare de top din Premier League, Liverpool, se interesează de fiul lui Pompiliu Stoica.

Sport.ro vi-l prezintă pe Ianis Stoica în 10 pași.

1. Ianis Stoica, despre modele

Pentru un puști care-și dorește să atingă stelele în fotbalul actual, modelele nu vin numai din fotbalul internațional, ci și din cel autohton. Fiul lui Pompiliu Stoica dezvăluia recent numele a doi jucători pe care-i urmărește. E conștient că drumul spre fotbalul mare e unul plin de obstacole, dar încearcă să-și croiască o cale spre elită.

"Idolul meu e de Dennis Man, iar de afară Mbappe. Nu e niciun secret, mă pregătesc sută la sută la fiecare antrenament, îmi aștept șansa și sper să înscriu cât mai multe goluri în continuare", povestea fotbalistul de la FCSB, recent, într-un interviu realizat de Federația Română de Fotbal, înaintea unei acțiuni a naționalei lui Florin Bratu.

2. Emoție de tată, dar și tată model

Odată cu prima convocare la naționala de tineret a venit și o confirmare pentru tatăl lui Ianis Stoica. Fost fundaș stânga important al României, Pompiliu Stoica n-a făcut vreodată un pas în spate pe culoarul plin de piedici al fotbalului românesc. Și-a propus ca fiul său să-l depășească și l-a ajutat cu tot ce a putut. A scos din sertarul amintirilor câteva povești pentru a-și ambiționa fiul și a avut constant câte o vorbă bună pentru Ianis.

"Când tatăl meu m-a anunțat că voi fi convocat la naționala de tineret, era foarte fericit, aproape că avea lacrimi în ochi. Mi-a zis că dacă o să intru să joc, să dau totul pe teren, să evoluez cât mai bine", mai rememora fotbalistul dorit acum în Premier League.

În vârstă de 45 de ani, Pompiliu Stoica e dublu campion cu Steaua (2001 și 2005), iar la prima reprezentativă a jucat opt partide și a marcat un gol. A debutat pentru tricolori pe 2 februarie 2002, într-o confruntare România - Letonia 2-0.

3. Puntea tată - fiu

În aparițiile publice, Pompiliu Stoica are mereu un discurs echilibrat în privința fiului său. Vorbește la subiect și nu-l urcă pe un piedestal care știe că încă nu-i aparține. După un meci în care Ianis Stoica marcase cu UTA, scor 1-1, părintele jucătorului de la trupa lui Gigi Becali a făcut o punte între cariera sa și cea a lui Ianis Stoica.

"După cum știți, eu am fost atacant, mijlocaș, iar pe urmă am devenit fundaș stânga. Eu văd ceva bun atât timp cât el se va pregăti alături de ceilalți colegi și va avea o șansă. Din punctul meu de vedere, rolul lui este să fie eficient", afirma Pompiliu Stoica, într-o intervenție la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Tatăl lui Ianis, Pompiliu Stoica, a jucat în Liga 1 182 de partide și a marcat șase goluri, în timp ce în eșalonul secund a evoluat de 134 de ori și a înscris șase goluri.

4. Până când are contract Ianis Stoica cu FCSB

Mai înalt ca tatăl său - Pompiliu are 1,70 m / Ianis are 1,80 m - puștiul de la FCSB e evaluat de Transfermarkt la 450.000 de euro și mai are contract cu formația aflată pe locul 2 în Liga 1 până pe 30 iunie 2023.

E crescut la academia roș-albaștrilor și a mai fost împrumutat la Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus și CSM Slatina. În acest sezon de Liga 1 a evoluat în 12 partide, a marcat patru goluri și a reușit două pase decisive.

5. Profilul lui Ianis Stoica explicat de un apropiat

Vivi Răchită, bun prieten cu Pompiliu Stoica, îl cunoaște pe Ianis Stoica de când era o mogâldeață. I-a urmărit cariera pas cu pas și a vorbit mereu la superlativ despre atacantul de la FCSB, echipa la care patronul are mereu un cuvânt de spus nu numai în privința schimbărilor, ci și în repartizarea jucătorilor în sistemul tactic al antrenorului.

Unde se simte Ianis Stoica în zona sa de confort? "El în stânga se simte cel mai bine, să intre pe piciorul drept, dar și ca vârf de atac. Îi prevăd un viitor bun, dar să fie forțat. E un un jucător care a crescut foarte mult, are și fizc, e cu un cap mai înalt decât tatăl său", puncta în urmă cu trei luni, la Ora Exactă în Sport de la Pro X, Vivi Răchită, fost căpitan la Petrolul și om important la Steaua în anii 2000.

6. Opinia antrenorului

Toni Petrea, actualul antrenor de la FCSB, încearcă să scoată cea mai bună versiune din Ianis Stoica. Știe că de progresul elevului său poate depinde și situația financiară a echipei, întrucât Becali pedalează în discursuri pe ideea de bani, investiții și vânzâri de jucători generatoare de plus financiar.

Toni Petrea e de părere că fotbalistul nu trebuie să ardă niște etape. „Nici la Man nu mă gândeam că valorează 11 milioane, dar pe această sumă a plecat. Uitați-vă ce sume se învârt în străinătate pentru jucătorii tineri. (n.r. Ianis Stoica) Este un jucător valoros, dar care are mult de muncă.

E greu de spus dacă va face față la Arsenal. Mai întâi trebuie să joace aici, să o facă din ce în ce mai bine și să demonstreze că poate face pasul spre o echipă de top”, a precizat fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf.

7. O picătură de carieră într-un fotbal de top

Puțină lume știe că Ianis Stoica a fost o perioadă la Freiburg, în Germania. S-a antrenat cu gruparea germană, însă a hotărât să revină în țară.

"Nu mi-au plăcut condițiile de acolo, așa că am hotărât să revină la FCSB", spunea părintele fotbalistului, Pompiliu Stoica, într-o emisiune la televiziunea Digi Sport.

8. Gigi Becali plusează

Gigi Becali a simțit că Ianis Stoica e un fotbalist care îi poate asigura rețeta financiară fără cusur, iar acum plusează. Omul de afaceri care conduce formația care n-a mai câștigat un titlu din 2015 a confirmat oferta de la Arsenal.

„Eu, la ora asta, am 7,5 milioane de euro pe Ianis Stoica. (n.r - de la Arsenal?) Da, tată! Şi eu vreau 10 milioane plus 20%”, susținea Becali, conform as.ro.

9. Stoica despre Stoica

Mihai Stoica, managerul FCSB, e de ceva timp invitat permanent la Telekom Sport. Se ferește să dea cifre în privința sumei de transfer pentru Ianis Stoica, însă pretinde că a fost chestionat de Becali pe o temă sensibilă.

”Mi-a zis şi mie Gigi că a primit o ofertă. Nu ştiu nimic, doar ce a spus el. M-a întrebat pe ce sumă să plece. Când oferta e mare, nu trebuie să stea niciun jucător”, a spus Mihai Stoica, la telekomsport.ro.

10. Timpul potrivit?

Dacă oferta pentru Ianis Stoica e una cu argumente solide pentru patronul de la FCSB contează acum flerul. În trecut, în mai multe cazuri Becali a refuzat inițial oferte avantajoase, dar ulterior și-a dat seama că a jucat o carte perdantă.

Mai mulți fotbaliști pe care Becali nu i-a vândut la timpul potrivit fie au regresat, fie n-au mai avut evoluții constante, iar patronul de la FCSB a realizat că a scăpat printre degete saci de bani.