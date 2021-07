„Sper că sunt doar zvonuri!” Reacția genială a lui Haaland când a auzit suma la care a fost evaluat pentru transfer

Starul lui Dortmund a fost asociat cu posibile transferuri la cele mai mari cluburi din Europa în această vară. De la Real Madrid și Barcelona, până la Chelsea și Manchester United, toate și-au exprimat interesul pentru a-l transfera pe unul dintre cei mai promițători atacanți din fotbalul mondial.

Chelsea este ultimul nume apărut pe listă, iar câștigătoarea Champions League ar fi dispusă să ofere 175 de milioane de euro în schimbul său, după cum au anunțat publicațiile internaționale.

Revenit la antrenamentele lui Dortmund după vacanța de vară, Haaland a oferit o reacție total neașteptată la zvonurile apărute, dezvăluind că nu a luat legătura cu agentul său, Mino Raiola, de mai bine de o lună.

„Ieri am vorbit prima dată cu agentul meu după mai bine de o lună. Ăsta este răspunsul meu. Sper că sunt doar zvonuri, pentru că 175 de milioane de euro e o sumă prea mare pentru un singur jucător”, a spus Haaland conform Goal.

???? "I hope it's just rumours because that's a lot of money for a person." ????

Erling Haaland spoke about the transfer rumours surrounding him & a €175M interest from Chelsea pic.twitter.com/mbbl3zgqTA