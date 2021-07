E dorit de toata Europa, dar s-a prezentat la reunirea lotului Borussiei Dortmund! Imagini cu Haaland, dezlantuit la primul antrenament 

Haaland s-a prezentat la reunirea lotului.

Haaland este unul dintre cei mai ravniti jucatori ai Europei. Potrivit SkySport, Borussia Dortmund a refuzat 170 de milioane de euro in schimbul atacantului. In acest sezon, starul norvegian a marcat 41 de goluri in toate competitiile pentru clubul german, in tot atatea meciuri jucate. Pe langa aceasta performanta, Haaland este si golgeterul Champions League al editiei 2020-2021, cu 10 reusite, cu toate ca a fost eliminat inca din sferturi de Manchester City.

Varful de atac l-a lasat pe Mino Raiola sa se ocupe de noua sa destinatie si s-a prezentat la primul antrenament al lui Dortmund pentru noul sezon. A tinut sa marcheze acest moment si cu o fotografie postata pe Instagram, la care a adaugat descrierea "Prima zi. Pregatit pentru calatorie".

Dortmund a tinut sa accentuze si ea ca Haaland s-a prezentat la reunirea lotului, asa ca a postat pe contul oficial de Instagram al echipei un filmulet cu fotbalistul de la sesiunea de pregatire.

Mino Raiola i-a pus o clauza speciala in contract norvegianului. In vara lui 2022, va putea pleca de la Borussia Dortmund in schimbul a doar 75 de milioane de euro. Ceea ce ar fi o pierdere financiara imensa pentru nemti, avand in vedere ca, in prezent, Haaland are o cota de 130 de milioane de euro, conform transfermarkt.