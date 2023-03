Zlatan a intrat pe teren și direct în istoria preliminariilor EURO! Lukaku a „dat de pământ” cu Suedia 

Romelu Lukaku (29 ani) a făcut spectacol în meciul cu Suedia din runda inaugurală a preliminariilor. Atacantul belgian a marcat toate golurile echipei sale, deschizând scorul în minutul 35 din pasa lui Lukebakio. Cei doi au colaborat din nou, în minutul 49, în aceeași formulă.

Cu Lukebakio ieșit de pe teren, Lukaku a mai marcat o dată, în minutul 83, di pasa lui Bakayoko, iar apoi a fost schimbat de selecționer și înlocuit cu Bornauw.

Zlatan (41 ani) a început partida din postura de rezervă, asta și în contextul în care a revenit pe teren abia în urmă cu o lună după accidentarea suferită. Ibrahimovic a fost trimis în teren în minutul 73, în locul lui Isak, iar intrarea sa a dus la un record incredibil.

Atacantul suedez a devenit cel mai în vârstă jucător care a disputat vreodată preliminariile Campionatului European.

41-YEAR-OLD ZLATAN IBRAHIMOVIC TAKES THE PITCH FOR SWEDEN!

Oldest player to EVER play in a Euro qualifier.

Timeless. pic.twitter.com/gcZGqGKKAp