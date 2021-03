Continua spectacolul din Europa League! Mircea Lucescu incearca IMPOSIBILUL in: Villarreal - Dinamo Kiev, LIVE TEXT de la 22:00 | Ibrahimovic se intalneste cu fosta echipa in: Milan - United, de la aceeasi ora

15:01

Astazi se vor afla echipele calificare in sferturile de finala Europa League.

Mircea Lucescu va avea o misiune extrem de grea in Spania pe terenul lui Villarreal. Dinamo Kiev a pierdut in tur pe teren propriu cu scorul de 2-0 si are sanse minime de calificare.

Cel mai important meci din aceasta faza a competitiei, AC Milan - Manchester United, se va decide pe San Siro, dupa ce pe Old Trafford scorul a fost 1-1. Dupa ce a lipsit in tur din cauza unei accidentari, Ibrahimovic este pregatit sa isi infrunte fosta echipa, alaturi de care a castigat trofeul Europa League in 2017.

De asemenea, un alt meci care s-a terminat in tur cu scorul de 1-1 este duelul romanilor Ianis Hagi si Nicolae Stanciu. Rangers pare sa plece cu prima sansa datorita golului marcat in deplasare, insa Slava Praga a dovedit ca este o echipa care poate sa puna probleme pe orice teren, eliminand in '16'-imi pe Leicester City.

AS Roma, Ajax, Arsenal, Tottenham si Granada au obtinut victorii destul de comfortabile in prima mansa si pare ca nu vor avea probleme in a-si adjudeca trecerea mai departe, insa in fotbal s-au vazut de atatea ori rasturnari de situatie spectaculoase.