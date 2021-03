Fata asta a luat-o RAZNA! A dat o foarfeca MINUNATA pe care si Zlatan ar aplauda-o in picioare! Ce a reusit in meciul cu Inter

Daca n-o stiti pe Marija Banusic, tineti-i minte numele pentru ca fata asta e cu totul speciala! :)

Jucatoarea de la Roma a reusit un gol fantastic in derby-ul de la fotbal feminin contra Interului. Banusic a facut 4-1 cu o executie minunata, din foarfeca. Fotbalista s-a asezat perfect pe executie si a executat procedeul la fel ca marile vedete de la fotbalul barbatilor milionari! N-a fost o victorie facila. Inter s-a apropiat la 4-3 si le-a dat mari emotii fetelor de la Roma!

Pe net, fanii o propun deja pe Banusic la Premiul Puskas, acordat anual de FIFA in cadrul galei The Best marcatorului celui mai frumos gol.