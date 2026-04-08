Legendarul tehnician român a fost comemorat pe mai multe stadioane din Europa, după ce UEFA a decis ca toate meciurile din cupele europene să fie precedate de un minut de reculegere.
Decizia a fost aplicată la partidele din UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League.
Mircea Lucescu, omagiat de Barcelona, PSG și Braga
Un astfel de moment a avut loc miercuri la meciul dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, disputat pe Camp Nou.
Pe tabela stadionului a apărut mesajul „Mircea Lucescu 1945 – 2026”, iar stadionul a păstrat liniștea câteva zeci de secunde înainte ca suporterii să izbucnească în aplauze. VEZI FOTO
Un moment similar s-a petrecut și la partida dintre Paris Saint-Germain și Liverpool FC, disputată pe Parc des Princes.
În tribune s-au aflat inclusiv președintele UEFA, Aleksander Ceferin, și patronul clubului parizian, Nasser Al-Khelaifi, care au participat la omagiul dedicat marelui antrenor român.
Primul moment de reculegere din această serie a avut loc în Portugalia, la partida dintre SC Braga și Real Betis, disputată pe Estadio Municipal de Braga.
Chipul lui Mircea Lucescu a apărut pe tabela electronică a arenei, iar jucătorii s-au adunat la centrul terenului pentru câteva secunde de liniște, înainte ca arbitrul german Felix Zwayer să dea startul meciului.
Omagii speciale în Turcia și Rusia
Și fostele cluburi ale lui Mircea Lucescu au ținut să îi aducă un ultim omagiu. În Turcia, jucătorii de la Galatasaray au ieșit la încălzire înaintea meciului cu Goztepe purtând tricouri speciale cu chipul lui Mircea Lucescu. De asemenea, echipa a intrat pe teren cu un banner uriaș pe care era scris mesajul „Nu te vom uita!”, atât în limba română, cât și în limba turcă.
Nici Rusia nu l-a uitat. La partida dintre FC Zenit Saint Petersburg și Spartak Moscova, pe stadionul din Sankt Petersburg a fost afișată o imagine uriașă cu Mircea Lucescu.
Suporterii au păstrat un moment de reculegere, iar apoi au izbucnit în aplauze și au afișat un banner spectaculos în memoria tehnicianului român.