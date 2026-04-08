Legendarul tehnician român a fost comemorat pe mai multe stadioane din Europa, după ce UEFA a decis ca toate meciurile din cupele europene să fie precedate de un minut de reculegere.

Decizia a fost aplicată la partidele din UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League.

Mircea Lucescu, omagiat de Barcelona, PSG și Braga

Un astfel de moment a avut loc miercuri la meciul dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, disputat pe Camp Nou.

Pe tabela stadionului a apărut mesajul „Mircea Lucescu 1945 – 2026”, iar stadionul a păstrat liniștea câteva zeci de secunde înainte ca suporterii să izbucnească în aplauze. VEZI FOTO