Ziua în care Mircea Lucescu a fost omagiat în toată lumea: imagini din România, Turcia, Rusia, Franța, Spania și Portugalia
Fotbalul mondial i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu, care s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani. 

Mircea LucescuGalatasarayBesiktasBarcelonaPSG
Legendarul tehnician român a fost comemorat pe mai multe stadioane din Europa, după ce UEFA a decis ca toate meciurile din cupele europene să fie precedate de un minut de reculegere.

Decizia a fost aplicată la partidele din UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League.

Mircea Lucescu, omagiat de Barcelona, PSG și Braga

Un astfel de moment a avut loc miercuri la meciul dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, disputat pe Camp Nou. 

Pe tabela stadionului a apărut mesajul „Mircea Lucescu 1945 – 2026”, iar stadionul a păstrat liniștea câteva zeci de secunde înainte ca suporterii să izbucnească în aplauze. VEZI FOTO

Un moment similar s-a petrecut și la partida dintre Paris Saint-Germain și Liverpool FC, disputată pe Parc des Princes.

În tribune s-au aflat inclusiv președintele UEFA, Aleksander Ceferin, și patronul clubului parizian, Nasser Al-Khelaifi, care au participat la omagiul dedicat marelui antrenor român.

Primul moment de reculegere din această serie a avut loc în Portugalia, la partida dintre SC Braga și Real Betis, disputată pe Estadio Municipal de Braga. 

Chipul lui Mircea Lucescu a apărut pe tabela electronică a arenei, iar jucătorii s-au adunat la centrul terenului pentru câteva secunde de liniște, înainte ca arbitrul german Felix Zwayer să dea startul meciului.

Omagii speciale în Turcia și Rusia

Și fostele cluburi ale lui Mircea Lucescu au ținut să îi aducă un ultim omagiu. În Turcia, jucătorii de la Galatasaray au ieșit la încălzire înaintea meciului cu Goztepe purtând tricouri speciale cu chipul lui Mircea Lucescu. De asemenea, echipa a intrat pe teren cu un banner uriaș pe care era scris mesajul „Nu te vom uita!”, atât în limba română, cât și în limba turcă.

Nici Rusia nu l-a uitat. La partida dintre FC Zenit Saint Petersburg și Spartak Moscova, pe stadionul din Sankt Petersburg a fost afișată o imagine uriașă cu Mircea Lucescu. 

Suporterii au păstrat un moment de reculegere, iar apoi au izbucnit în aplauze și au afișat un banner spectaculos în memoria tehnicianului român.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția Biancăi Bazaliu după ce România a fost zdrobită de Norvegia cu 25-45
Reacția Biancăi Bazaliu după ce România a fost zdrobită de Norvegia cu 25-45
Cele opt cuvinte rostite de Daniel Bîrligea când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu
Cele opt cuvinte rostite de Daniel Bîrligea când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu
S-a luminat Arena Națională! Stadionul, plin de candele pentru Mircea Lucescu: „Nu vă vom uita niciodată!”
S-a luminat Arena Națională! Stadionul, plin de candele pentru Mircea Lucescu: „Nu vă vom uita niciodată!”
ULTIMELE STIRI
Eroare uriașă comisă de Istvan Kovacs în Barcelona - Atletico Madrid?! Verdictul specialistului
Eroare uriașă comisă de Istvan Kovacs în Barcelona - Atletico Madrid?! Verdictul specialistului
FC Barcelona - Atletico Madrid 0-2 în sferturile Champions League! Oaspeții devin favoriți la calificare pe Camp Nou
FC Barcelona - Atletico Madrid 0-2 în sferturile Champions League! Oaspeții devin favoriți la calificare pe Camp Nou
Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu: „Cât o mie de cuvinte”
Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu: „Cât o mie de cuvinte”
PSG - Liverpool 2-0! „Cormoranii”, cu aripile tăiate pe „Parc des Princes”
PSG - Liverpool 2-0! „Cormoranii”, cu aripile tăiate pe „Parc des Princes”
Au meci în Europa, dar aproape toată conferința de presă a fost despre Mircea Lucescu
Au meci în Europa, dar aproape toată conferința de presă a fost despre Mircea Lucescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

Decizia luată de clubul Șahtior Donețk după ce Mircea Lucescu a decedat! Anunțul făcut

Decizia luată de clubul Șahtior Donețk după ce Mircea Lucescu a decedat! Anunțul făcut



Recomandarile redactiei
Eroare uriașă comisă de Istvan Kovacs în Barcelona - Atletico Madrid?! Verdictul specialistului
Eroare uriașă comisă de Istvan Kovacs în Barcelona - Atletico Madrid?! Verdictul specialistului
Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu: „Cât o mie de cuvinte”
Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu: „Cât o mie de cuvinte”
Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid
Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid
Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Aplauze în picioare pe Camp Nou și Parc des Princes
Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Aplauze în picioare pe Camp Nou și Parc des Princes
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă joi. Sport.ro vă oferă toate detaliile
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă joi. Sport.ro vă oferă toate detaliile
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

