Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Daniel Bîrligea: „Chiar îmi pare rău, nu sunt în stare”

În jurul orei 20:00 a ajuns la stadion și internaționalul român Daniel Bîrligea, care a lucrat cu Mircea Lucescu în ultimii ani la echipa națională.

Vizibil afectat, atacantul de la FCSB a adus o coroană de flori, s-a închinat și a pus mâna pe sicriul unde zace marele tehnician.

Bîrligea nu a dorit să ofere declarații presei prezente la stadion. Cu greu și-a găsit cuvintele și a spus doar: „Chiar îmi pare rău, nu sunt în stare”.