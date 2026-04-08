FOTO Cele opt cuvinte rostite de Daniel Bîrligea când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu

Cele opt cuvinte rostite de Daniel Bîrligea când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu Fotbal intern
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Mircea Lucescu. 

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Daniel Bîrligea: „Chiar îmi pare rău, nu sunt în stare”

În jurul orei 20:00 a ajuns la stadion și internaționalul român Daniel Bîrligea, care a lucrat cu Mircea Lucescu în ultimii ani la echipa națională.

Vizibil afectat, atacantul de la FCSB a adus o coroană de flori, s-a închinat și a pus mâna pe sicriul unde zace marele tehnician.

Bîrligea nu a dorit să ofere declarații presei prezente la stadion. Cu greu și-a găsit cuvintele și a spus doar: „Chiar îmi pare rău, nu sunt în stare”.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Mircea Rednic a izbucnit în lacrimi după priveghiul lui Mircea Lucescu: „Sper că nu l-am dezamăgit”
Gică Hagi, discurs diferit după priveghiul lui Mircea Lucescu: „Tristețea trebuie să dureze puțin”
Răzvan Lucescu, "un exemplu de decență și un rafinament extrem" la Arena Națională. Un bărbat i-a sărutat mâna
ACUM: FC Barcelona - Atletico Madrid 0-1 în sferturile Champions League! Bară pentru Rashford
Mircea Lucescu a lansat unul dintre cei mai mari atacanți români: „N-am cuvinte să spun cât sunt de trist”
Cosmin Contra, concluzie amară despre moartea lui Mircea Lucescu: „Ne aducem aminte de el, acum, când a trecut în neființă”
Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid
PSG - Liverpool 1-0, ACUM pe Sport.ro! Desire Doue a deschis scorul
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Mircea Lucescu a reușit imposibilul! Ce s-a întâmplat în Rusia și Ucraina după vestea morții antrenorului român

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore



Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid
Cosmin Contra, concluzie amară despre moartea lui Mircea Lucescu: „Ne aducem aminte de el, acum, când a trecut în neființă”
ACUM: FC Barcelona - Atletico Madrid 0-1 în sferturile Champions League! Bară pentru Rashford
Mircea Lucescu a lansat unul dintre cei mai mari atacanți români: „N-am cuvinte să spun cât sunt de trist”
Atât de mare a fost Mircea Lucescu! Aplauze în picioare pe Camp Nou și Parc des Princes
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

