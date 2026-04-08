Campioana olimpică, mondială și europeană en-titre a dominat autoritar partida, după o primă repriză în care tricolorele au marcat doar nouă goluri.

Pentru România au marcat Sonia Seraficeanu (5), Asma Elghaoui (4), Angela Stoica (3), Alexandra Szoke (3), Cristina Laslo (2), Bianca Bazaliu (2), Elena Roșu (2), Alicia Gogîrlă (2), Yaroslava Burlachenko (1) și Alisia Boiciuc (1).

Reacția Biancăi Bazaliu după ce România a fost zdrobită de Norvegia cu 25-45

Bianca Bazaliu, inter stânga care nu a făcut parte din planurile selecționerului la CM de handbal feminin 2025, a reacționat la finalul partidei și a vorbit deschis despre înfrângere.

„Nu cred că asta este diferența dintre noi și ele. Nu a fost un meci reușit. Mă bucur foarte mult că am revenit la națională și voi da tot ce pot ca să fiu mereu aici. Mi-a lipsit, categoric.

Normal că mă gândesc la Campionatul European, mai ales că este acasă. Cred că orice jucătoare își dorește să joace în fața suporterilor. Trebuie să analizăm acest meci și să învățăm din greșeli. A fost greu, dar cred că noi ne-am făcut munca mai grea din cauza greșelilor pe care le-am făcut”, a declarat Bazaliu.

În clasamentul grupei din EHF EURO Cup 2026, Norvegia este lider cu 10 puncte, urmată de România cu 6 puncte, Polonia cu 4 puncte și Slovacia cu 0 puncte.

Ultimele meciuri ale grupei vor avea loc pe 12 aprilie: Norvegia - Slovacia și Polonia - România, la Radom. România se poate califica la turneul final chiar și cu o înfrângere la maximum patru goluri.