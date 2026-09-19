Formația pregătită de cei doi a remizat vineri seară pe terenul lui Widzew Lodz, scor 2-2, în etapa a 9-a, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Wieczysta a fost condusă de două ori, dar a revenit de fiecare dată.

Kopic, OUT! Croatul a fost eliminat pe finalul partidei și va lipsi cel puțin o etapă

Kopic, instalat la finalul lunii august, nu a obținut încă o victorie cu Wieczysta. În minutul 90+5, tehnicianul croat a primit direct cartonașul roșu după proteste la adresa arbitrului, în urma unei decizii privind un aut.

„În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra atmosferei excelente și a gazonului foarte bine pregătit. A fost un meci foarte bun de urmărit”, a spus Kopic, citat de Widzewtomy.net.

„Pentru mine nu a fost neapărat vorba despre un fotbal frumos, de calitate. Știu că suntem capabili de asta. Astăzi a fost vorba despre a arăta determinare și că suntem niște luptători. Pentru mine, acesta a fost cel mai important lucru”, a declarat tehnicianul.

Remiza de la Lodz a fost al doilea egal al sezonului pentru Wieczysta. Echipa are cinci puncte după primele opt partide și rămâne în zona retrogradării.