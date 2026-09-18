Kopic, eliminat! Ce a făcut croatul după ce a fost amenințat cu demiterea la noua echipă

Kopic, eliminat! Ce a făcut croatul după ce a fost amenințat cu demiterea la noua echipă Fotbal extern
SPORT.RO
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Wieczysta Cracovia, echipa lui Zeljko Kopic și Florentin Petre, rămâne pe loc retrogradabil și după această etapă din Polonia, iar cei doi antrenori au un viitor incert.

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Zeljko KopicFlorentin PetreWieczysta CracoviaWidzew LodzPolonia
Din articol

Vineri seară, în startul rundei a noua din Ekstraklasa, Wieczysta Cracovia a remizat pe terenul celor de la Widzew Lodz, scor 2-2. Echipa lui Zeljko Kopic a revenit de două ori după ce a fost condusă.

Wieczysta Cracovia, echipa lui Kopic și Florentin Petre, egal în Polonia. Croatul a fost eliminat

Widzew Lodz, aflată și ea în partea inferioară a clasamentului înaintea acestei etape, a deschis scorul în minutul 19, după un autogol al stoperului croat Antonio Milic. Cu câteva minute înainte de pauză, echipa lui Zeljko Kopic a reușit să egaleze prin brazilianul Piazon.

Scenariul s-a repetat în repriza secundă. Gazdele au revenit în avantaj după golul lui Mario Garcia, însă Antonio Milic, autorul autogolului, și-a luat revanșa și a înscris pentru 2-2 în minutul 80.

În minutul 90+5, Zeljko Kopic a văzut direct cartonașul roșu pentru proteste la adresa arbitrului și a fost trimis în tribună. Croatul ar fi fost nemulțumit de o decizie privind un aut.

"Fluier final la Lodz – Widzew și Wieczysta Cracovia au încheiat la egalitate, scor 2-2. Gazdele au avut numeroase ocazii de a tranșa partida și de a o învinge pe nou-promovată, dar nu au reușit să profite de ele", a fost concluzia polonezilor de la Weszlo.

Kopic a fost amenințat cu demiterea înaintea jocului

Înaintea jocului, în Polonia apăruseră informații potrivit cărora Zeljko Kopic ar putea fi demis în cazul unui nou rezultat negativ. Rămâne de văzut ce decizie va lua Wieczysta Cracovia în următoarele zile, mai ales că urmează pauza de trei săptămâni pentru meciurile echipelor naționale.

De la sosirea în Polonia, Kopic a înregistrat trei eșecuri și o remiză în Ekstraklasa, iar în Cupa Poloniei a fost eliminat de Avia Swidnik, formație din liga a treia.

Nou-promovata condusă de foștii dinamoviști ocupă locul 16 din 18, cu 5 puncte în 8 etape.

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