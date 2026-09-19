Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a avut o intervenție la ”VOYO SPORT LIVE” în cursul zilei de sâmbătă și a vorbit și despre revenirea lui Marian Aioani, portarul titular al giuleștenilor.

Victor Angelescu anunță revenirea lui Marian Aioani

Goalkeeper-ul a revenit la antrenamente după ce a fost accidentat. În locul său, Daniel Pancu s-a bazat pe tânărul Bogdan Ungureanu (19 ani), care a avut prestțaii lăudate în cele două meciuri ca titular. După pauza competițională, însă, Aioani va fi la dispoziția antrenorului său.

„Aioani va fi apt, de la următorul meci va fi apt. A făcut ultimele două antrenamente cu echipa, dar am spus să nu riscăm pentru că venea după o accidentare.

Bogdan Ungureanu a jucat foarte bine, a intrat foarte bine, era normal să-i dăm continuitate. Aioani este apt după această pauză”, a spus Victor Angelescu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe primul loc în Superliga și are 21 de puncte după zece etape jucate. De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul 11 și are 11 puncte după tot atâtea meciuri.

Rapid - FC Argeș 3-1 | Echipele de start: