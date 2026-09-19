Atacantul român Vladislav Blănuţă a marcat primul său gol pentru Lechia Gdansk, în meciul câştigat cu scorul de 7-1 în faţa formaţiei Stal Mielec, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua în liga secundă poloneză de fotbal.

Vladslav Blănuță, primul gol în Polonia!

Blănuţă, fost internaţional român de tineret, împrumutat luna trecută de la Dinamo Kiev, a jucat 79 de minute şi a marcat penultimul gol al gazdelor (75), în al patrulea său meci pentru club, scrie Agerpres.

Pentru Lechia au mai înscris ucraineanul Artur Şah (12, 49), slovacul Samuel Kopasek (45+2), bulgarul Hristo Ivanov (63), albanezul Kevin Dodaj (66) şi senegalezul Bakary Songo (90+1).

Golul de onoare al oaspeţilor a fost reuşit de francezul Simeon Oure (28).

LKS Lodz este liderul ligii secunde din Polonia, cu 15 puncte (8 jocuri), urmată de Grodzisk Mazowiecki, 15 p (8 j), Warta Poznan, 15 p (9 j), Legnica, 14 p (8 j), Lechia, 13 p (9 j), etc.