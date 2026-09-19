OFICIAL Dinamo trimite încă un jucător la națională!

Dinamo trimite încă un jucător la națională! Superliga
SPORT.RO
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Dinamo mai are un jucător convocat la națională pentru meciurile din UEFA Nations League.

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Nikita Stoinov (21 de ani), fundașul central al lui Dinamo și titular incontestabil în echipa lui Nuno Campos, a primit convocarea la echipa națională de seniori a Israelului pentru meciurile din Nations League.

Nikita Stoinov, convocat la naționala Israelului pentru meciurile din Nations League!

Lotul cu care Israel va ataca meciurile cu Kosovo, Austria și Irlanda (dublă) a fost anunțat în cursul zilei de vineri. Stoinov nu se află la prima convocare, deoarece a mai bifat deja două meciuri pentru reprezentativa de seniori a țării sale.

Evoluțiile tot mai bune ale lui Stoinov i-au adus și o cotă de piață impresionantă, de 1,5 milioane de euro, fiind printre cei mai bine cotați jucători din lotul lui Nuno Campos.

Dacă FCSB trimite la lot un singur fotbalist, și acesta abia ajuns la echipa lui Becali - Denis Drăguș, nici liderul din Superligă nu se poate lăuda cu o prezență numeroasă în lotul tricolor: de la Dinamo au fost convocați doar fundașul stânga Raul Opruț (5 selecții) și căpitanul Cătălin Cîrjan (2 selecții).

În schimb, campioana Universitatea Craiova are nu mai puțin de cinci jucători convocați de Hagi: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei.

Programul meciurilor tricolorilor

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională).

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