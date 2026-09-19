Nikita Stoinov (21 de ani), fundașul central al lui Dinamo și titular incontestabil în echipa lui Nuno Campos, a primit convocarea la echipa națională de seniori a Israelului pentru meciurile din Nations League.

Nikita Stoinov, convocat la naționala Israelului pentru meciurile din Nations League!

Lotul cu care Israel va ataca meciurile cu Kosovo, Austria și Irlanda (dublă) a fost anunțat în cursul zilei de vineri. Stoinov nu se află la prima convocare, deoarece a mai bifat deja două meciuri pentru reprezentativa de seniori a țării sale.

Evoluțiile tot mai bune ale lui Stoinov i-au adus și o cotă de piață impresionantă, de 1,5 milioane de euro, fiind printre cei mai bine cotați jucători din lotul lui Nuno Campos.