„Discuțiile vor continua astăzi!” O legendă a Barcei ar putea reveni alături de catalani după ce Koeman a fost demis

Ultima înfrângere a catalanilor, în fața celor de la Vallecano, a umplut paharul, iar Laporta a convocat o ședintă cu oficialii clubului de pe Camp Nou pentru a-i rezilia contractul lui Ronald Koeman.

Favorit să-i ia locul lui Koeman este Xavi, legenda catalanilor.

„Consiliul de administrație al Barcelonei a început negocierile cu Xavi în urmă cu câteva săptămâni. Discuțiile vor continua astăzi pentru a verifica situația cu Al-Sadd și pentru a rezolva problemele. Anunțul nu este încă iminent - procesul de numire al lui Xavi abia a început.

Xavi își dorește să vină la Barcelona.

Dacă Barcelona va avea nenoie de un interimat, prima opțiune este Sergi Barjuan”, a scris jurnalistul Fabrizio Romano pe Twitter.

