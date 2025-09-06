Argentinianul a explicat ce îl face pe român un tehnician special.



Zanetti și Chivu au fost piloni în echipa istorică a lui Inter care, sub comanda lui Jose Mourinho, câștiga Liga Campionilor în 2010. Relația dintre cei doi a depășit granițele terenului, iar argentinianul a ținut să sublinieze acest lucru.



"Am jucat cu Cristi Chivu. Dincolo de faptul că mi-a fost coechipier, mi-a fost un frate, pentru că am trăit împreună momente minunate. Am câștigat foarte multe trofee", a spus Zanetti la Antena 1.



"Cristi e genul de om pe care te bazezi"



Fostul fundaș lateral a detaliat apoi calitățile umane ale lui Chivu, pe care le consideră esențiale pentru viitorul acestuia în noua carieră. Zanetti este convins că pasiunea pe care o arată Chivu va fi cheia succesului său.



"Este genul de om despre care știi că va fi mereu acolo, și în momentele grele, și în cele bune. E mereu prezent. Cristian este acest tip de om, transmite toată pasiunea lui. Pe lângă ideile sale tactice, el reușește să transmită toată pasiunea jucătorilor săi și, în opinia mea, va avea o carieră de antrenor de succes", a adăugat vicepreședintele lui Inter.



În cadrul aceluiași interviu, Zanetti a avut cuvinte de laudă și pentru un alt român care a trecut pe la Inter, Mircea Lucescu.



"Lucescu este un mare antrenor. Îmi amintesc antrenamentele lui, mereu cu mingea, era înaintea multor altora. Era o persoană directă, onestă, loială, cu o mare cultură fotbalistică. O amintire foarte frumoasă", a încheiat Zanetti.

