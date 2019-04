"Lucescu se afla pe lista!" Oficialul unui club URIAS confirma interesul pentru "Il Luce": unde poate ajunge romanul din vara

Mircea Lucescu este pregatit sa revina pe banca.

Plecat de la nationala Turciei in iarna, Lucescu este hotarat sa accepte o noua provocare. Toate indiciile duc spre Istanbul. Fikret Omran, directorul tehnic al celor de la Besiktas, a recunoscut pentru publicatia Milliyet ca Mircea Lucescu se afla pe lista clubului pentru a veni din vara.



"Lucescu se afla printre posibilele nume. Exista multe variante, el e una dintre ele", a declarat oficialul turc pentru sursa citata.

Saptamana trecuta, jurnalistii turci l-au surprins pe Mircea Lucescu la meciul dintre Besiktas si Basaksehir, scor 2-1.

Mircea Lucescu, in varsta de 73 de ani, a mai pregatit-o pe Besiktas in perioada 2002-2004 si a castigat campionatul in Turcia la chiar primul sau sezon pe banca alb-negrilor.