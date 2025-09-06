Pentru tricolori, urmează duelul cu Cipru, pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale.

Marius Lăcătuș: ”A fost o singură echipă pe teren!”

După meci, Mircea Lucescu, selecționerul României, a transmis că, dacă scoatem din ecuație cele trei goluri primite, echipa națională a avut o prestație solidă.

Marius Lăcătuș, legendarul fotbalist al Stelei, nu i-a dat dreptate lui Mircea Lucescu și a transmis că, în opinia sa, echipa națională a fost dominată de canadieni la toate capitolele.

”Eu l-aș fi înțeles pe nea Mircea în situația în care România ar fi condus 1-0, 2-0, 2-1 și pe final s-ar fi întâmplat să apară acele greșeli, cum a fost cea a lui Horațiu Moldovan sau o lipsă de atenție la marcaj la faza fixă și am mai fi avut nu știu câte situații. Aș fi zis da, pe undeva poate are dreptate nea Mircea.

Așa, nu cred că are, pentru că în momentul în care nu reușești să înscrii un gol, primești trei și jocul, ca să fiu corect, până în minutul 35, pe teren, a fost o singură echipă. Din punct de vedere fizic, am fost dominați, din punct de vedere al agresivității, am fost dominați, din punct de vedere al ritmului de joc, am fost dominați, nu mai spun de duelurile unu contra unu. Eu cred că acest lucru s-a văzut foarte bine și de la TV, nu trebuie să fii prezent pe teren”, a spus Marius Lăcătuș.

Mircea Lucescu: ”Am făcut o partidă bună, dacă excludem golurile!”

”Eu le-am spus și jucătorilor, nu am reușit să finalizăm, dar ne-am creat ocazii. Eu cred că echipa noastră a făcut o partidă bună, dacă excludem golurile, nu fac mare caz pentru că pentru noi contează meciul cu Cipru de marți.

Dacă am fi fost dominați categoric, da, dar așa am pierdut mingea la mijlocul terenului și le-am dat posibilitatea să facă patru, cinci contraatacuri.

Sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm, în primul rând toți jucătorii trebuie să joace titulari la echipele de club”, a spus Mircea Lucescu după meci.

