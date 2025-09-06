Crăpat de accidentări, Thiago și-a pus capăt carierei de fotbalist la doar 33 de ani. Anul trecut, pentru o singură lună, a fost asistent tehnic la FC Barcelona.



Surpriză uriașă! Thiago își pregătește revenirea



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Thiago își pregătește revenirea în fotbal și că, dacă totul merge conform planurilor, el va face parte din staff-ul lui Hansi Flick la echipa catalană.



Ca jucător, Thiago a fost produs de academia Barcelonei și legitimat la prima echipă în perioada 2011 - 2013, înainte să ajungă la FC Bayern Munchen.



”Thiago Alcantara a decis să revină ca parte a staff-ului lui Hansi Flick la Barcelona. Se înțelege că ar putea fi deja înapoi de săptămâna viitoare, dacă totul merge conform planului, însă acordul este finalizat 100%.



Decizia a fost luată, iar revenirea este iminentă”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele socil media



Cifrele lui Thiago ca jucător

