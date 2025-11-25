"Îmi dau seama că îmbătrânesc", a răspuns Pep Guardiola luni, când a fost întrebat despre cel de-al 100-lea meci al său din Liga Campionilor ca antrenor al lui Manchester City, care va avea are loc marţi seara împotriva lui Bayer Leverkusen (LIVE TEXT AICI), scrie AFP.

"În fiecare weekend există o nouă etapă importantă de sărbătorit (n.r. - în cariera sa)", a glumit catalanul în vârstă de 54 de ani, care este la club din 2016 şi a câştigat Liga Campionilor în 2023, iar la începutul acestei luni a ajuns la cel de-al 1000-lea meci ca antrenor în toate competiţiile.

Pep Guardiola, obiectiv clar cu City în UCL: ”Să terminăm în primele opt”



"Liga Campionilor este o competiţie uriaşă, atât de specială pentru jucători, o iubesc. A concura împotriva celor mai bune echipe din Europa este o experienţă incredibil de îmbogăţitoare pentru club în termeni de reputaţie, prestigiu şi financiar, este extrem de importantă", a explicat fostul antrenor al Barcelonei şi al lui Bayern München.

În Liga Campionilor din acest sezon, Manchester City a înregistrat trei victorii şi o remiză, împotriva lui AS Monaco, ceea ce o plasează în primele opt locuri ale fazei grupelor la jumătatea acestei faze a competiţiei, o poziţie care garantează calificarea directă în optimile de finală.

"Acum începem ultimele patru meciuri: două acasă, două în deplasare. Mâine (n.r. - marţi), împotriva echipei de pe locul trei din Bundesliga, este un meci extrem de important pentru a ne atinge obiectivul de a termina în primele opt", a comentat el, citat de Agerpres.

Mijlocaşii defensivi Rodri şi Mateo Kovacic, ambii accidentaţi, nu vor fi apţi pentru meciul împotriva lui Bayer Leverkusen.

În competiţia europeană, Leverkusen are o singură victorie, două remize şi o înfrângere grea cu 7-2 împotriva lui PSG. Cu toate acestea, oamenii lui Kasper Hjulmand se află într-o formă bună în Bundesliga de câteva săptămâni.

