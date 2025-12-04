Antrenorul spaniol l-a găsit pe argentinian la gruparea catalană, deja lansat în fotbal de fostul antrenor Frank Rijkaard. Doar că Guardiola a fost cel care a pus cel mai mult umărul la o evoluție extraterestră a campionului mondial.



Timp de patru ani, Guardiola a creat o bestie, care a continuat să performeze la cel mai înalt nivel mulți ani de atunci. Messi a câștigat opt Baloane de Aur, dar trofeul cel mai important din careira sa a venit în 2018, Cupa Mondială cu Argentina.



Lionel Messi l-a descris într-un singur cuvânt pe Pep Guardiola



Într-un interviu pentru ESPN, Lionel Messi l-a descris într-un singur cuvânt pe Guardiola: ”Unic!”. Ulterior, fotbalistul care evoluează în prezent în MLS la Inter Miami a explicat de ce Guardiola e cel mai bun antrenor din istorie.



”Pentru mine, e unic. Sunt mulți antrenori extraordinari, dar el are ceva aparte. Pentru mine, e cel mai bun dintre toți. Viziune, strategie, abilități de comunicare cu jucătorii... E complet!



A mers în altă parte și a continuat să câștige. Nu doar datorită victoriile, ci și datorită manierei în care echipele sale au jucat”, a spus Lionel Messi, citat de TMW.



Leo Messi, un lider în America: ”Ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar”



Javier Mascherano, antrenorul celor de la Inter Miami și fost coleg atât la FC Barcelona cât și la națională cu fotbalistul argentinian, a vorbit despre abilitățile lui Messi, ajuns la 38 de ani!



Mascherano a sugerat că Messi este un adevărat lider la Inter Miami.



”În cele din urmă, Leo ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar. Este un fotbalist pe care nu-l vom mai vedea niciodată. Este primul care conduce presa, creează multă uzură, ne arată calea.



Dacă îl lăsăm în pace, ar fi foarte nedrept să ne așteptăm să câștige singur”, a spus Javier Mascherano, potrivit marca.

