După eşecul cu Newcastle (1-2) din Premier League, în weekend, Guardiola a efectuat 10 schimbări în primul ”11”, lăsând pe bancă vedete precum Haaland, Foden şi Donnarumma, printre alţii.

Marea greșeală a lui Guardiola: „E prima dată în viaţă când fac asta”

Dar jucătorii care au fost titularizaţi nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor şi City era condusă cu 1-0 după prima repriză, după golul lui Grimaldo (23). Deşi la pauză Guardiola a trimis apoi în teren piese de bază, precum Foden, Cherki şi Nico O'Reilly, Patrick Shick (54) a mărit avansul germanilor, stabilind şi scorul final.

„Prea multe schimbări. Întotdeauna am crezut că în sezoane lungi, cu jocuri la fiecare două zile, toată lumea trebuie să fie implicată, dar poate a fost prea mult. Văzând rezultatul, au jucat pentru a nu greşi, în loc să joace pentru a face ceea ce trebuia să facem.

Când te gândeşti să eviţi greşeala, să nu pedepseşti echipa, nu poi fi relaxat - cu sau fără minge. Am fost aproape, dar nu suficient de agresivi şi ei sunt o echipă foarte bună. Îmi asum absolut responsabilitatea, dar i-am văzut şi îmi place ca toată lumea să fie implicată”, a spus Guardiola la conferinţa de presă de după meci.

„Când eşti fotbalist şi nu joci cinci, şase, şapte meciuri, e greu, dar poate a fost prea mult. Este imposibil să crezi că nu sunt buni. Am nevoie de toţi ca parte a grupului. Am simţit din instinct, visceral, că echipa se antrenează bine, are vibraţii incredibile, aşa că haideţi - jucăm acasă în Liga Campionilor, suntem într-o poziţie bună. În următoarele meciuri avem cu Fulham, Sunderland, Real Madrid. Nu putem juca tot timpul cu Erling, timp de 95 de minute”, a subliniat Guardiola.

Agerpres

