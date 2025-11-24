Pep Guardiola, tehnicianul echipei Manchester City, se va afla la 100 de meciuri disputate în Liga Campionilor în calitate de antrenor, marţi, la partida cu Bayer Leverkusen (22:00).

Pep Guardiola va ajunge la meciul 100 din Liga Campionilor

Antrenorul care a bifat recent, în Manchester City - Liverpool 3-0, partida cu numărul 1.000 din carieră s-a arătat bucuros pentru noua sa bornă.

„Îmi dau seama că îmbătrânesc. Fiecare meci este o etapă importantă. Este bine. Înseamnă că am fost acolo în fiecare sezon.

Este o competiţie uriaşă. Este specială pentru jucători. Să te măsori cu cele mai bune echipe din Europa este incredibil, o experienţă uriaşă.

Pentru club, în ceea ce priveşte reputaţia, prestigiul şi aspectele financiare, este extrem de important să fii în Champions League”, a declarat Pep Guardiola, la conferinţă de presă premergătoare jocului.

Regretă comportamentul de după înfrângerea cu Newcastle

Antrenorul echipei Manchester City a avut o altercaţie cu un cameraman de pe marginea terenului după înfrângerea cu Newcastle (1-2), motiv pentru care şi-a cerut scuze pentru comportamentul său neadecvat.

„Mă simt jenat şi ruşinat când văd asta. Nu-mi place. Îmi cer scuze cameramanului. Sunt cine sunt. Chiar şi după 1000 de meciuri, nu sunt o persoană perfectă şi fac greşeli. Îmi apăr echipa şi clubul”, a adăugat el.

