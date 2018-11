Revenire spectaculoasa a lui Wayne Rooney in Anglia, dupa perioada fantastica de la DC United

Wayne Rooney se intoarce in Anglia. A fost convocat de Gareth Southgate la echipa nationala.

Wayne Rooney l-a convins pe Southgate ca mai are inca un cuvant de spus in fotbal si a fost convocat la echipa nationala pentru meciul amical pe care englezii il vor juca impotriva Statelor Unite, pe 15 noiembrie, pe stadionul Wembley, anunta The Sun.

Rooney este intr-o forma de zile mari la americani. Cu cele 12 goluri marcate in acest sezon, atacantul englez a reusit sa o ridice pe DC United din subsolul clasamentului si sa o duca pana in zona de playoff.

Meciul cu Statele Unite va fi primul pentru Rooney la echipa nationala dupa doi ani in care nu a mai imbracat tricoul Angliei.

Rooney va primi si banderola de capitan pentru meciul cu Statele Unite.

Rooney a plecat de la Manchester United in 2017, si a ajuns in Statele Unite dupa un sezon petrecut la Everton, clubul care l-a lansat in fotbal.

119 selectii si 53 de goluri are Wayne Rooney la echipa nationala.