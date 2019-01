Wayne Rooney, ARESTAT pe un aeroport din SUA. Ce a facut dupa ce s-a imbatat

Wayne Rooney a comis-o in SUA, la Virginia.

Rooney a avut un sezon fantastic in SUA, acolo unde a si-a dus echipa de la retrogradare pe loc de playoff.

Atacantul a incheiat urat anul, fiind arestat in luna decembrie pe aeroportul din Virginia. Rooney s-a imbatat in aeroport si a inceput sa injure, iar politistii l-au dus la sectia aeroportului si l-au amendat cu 25 de dolari.

Rooney a castigat peste 20 de milioane de dolari in primul sezon la Washington DC.

