"Un egal v-ar mulțumi?" Cum a răspuns Graham Potter înainte de Suedia - România și ce a spus despre Gică Hagi și Tudor Băluță

Suedia traversează o perioadă foarte slabă din punct de vedere defensiv. Echipa lui Graham Potter a ajuns la 15 meciuri consecutive cu cel puțin un gol încasat, iar selecționerul a recunoscut înaintea meciului cu România că lucrează la acest aspect.

Graham Potter, înainte de Suedia - România: "Favoritele sunt doar pe hârtie, dar nu aș fi mulțumit cu o remiză"

"Încercăm să ne îmbunătățim în ceea ce privește golurile primite și șansele pe care le oferim adversarelor. E adevărat, este o provocare, dar trebuie să găsim o soluție", a spus Potter.

Fostul antrenor de la Brighton, Chelsea sau West Ham a avut un discurs laudativ la adresa carierei de jucător a lui Gică Hagi, iar Potter și-a amintit și de Tudor Băluță, fostul său jucător de la Brighton.

"Sunt bucuros să îl văd pe Băluță pe teren. La Brighton a avut o perioadă groaznică din cauza accidentărilor. Eram îngrijorat în legătură cu cariera lui, dacă va mai putea juca, iar acum sunt foarte bucuros să văd că e bine.

Am un mare respect pentru selecționerul Hagi, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoritele sunt doar pe hârtie. Noi ne putem aduce aminte de preliminariile pentru Cupa Mondială, când hârtia spunea ceva, dar nu am reușit să o facem. Trebuie să rămânem modești, să ne concentrăm la ce avem de făcut", a spus Graham Potter.

După ce a refuzat statutul de favorit, Graham Potter a fost întrebat dacă ar fi mulțumit cu o remiză contra României, având în vedere problemele din apărare ale Suediei și cele din atac al României. Selecționerul a răspuns zâmbind: "Nu, nu! Vom încerca să câștigăm".