VIDEO | Karius e MIC COPIL! INCREDIBIL ce a putut sa faca portarul lui Konyaspor! A luat cel mai rapid cartonas rosu din istoria fotbalului turcesc

Portarul lui Konyaspor, Serkan Kirintili a batut un record negativ luni seara, cand a luat cel mai rapid cartonas rosu din istoria fotbalului turcesc.

Jucatorul de 34 de ani a fost eliminat dupa ce a prins intentionat o minge in maini, in afara careului. Faza nu se anunta deloc periculoasa, atacantul advers neputand sa ajunga la mingea respectiva. Portarul si-a pus mainile in cap cand a realizat ce a facut, dar nu a mai putut schimba nimic. Echipa sa a inceput meciul in inferioritate numerica si a luat bataie cu 2-0.

Antrenorului nu i-a venit sa creada si a ramas fara replica pe banca de rezerve.

Portarul si-a cerut scuze fanilor la finalul meciului.

Stop what you are doing and WATCH this now ???? Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this ????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS