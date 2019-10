S-a rupt "baghetaș magicaș". Sumudica, infrangere la scor in Turcia. Cosmarul norvegian Sorloth a marcat si impotriva romanului: VIDEO

Gaziantep Gazisehir, echipa lui Marius Sumudica, a pierdut cu 1-4 in fata lui Trabzonspor.

Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de romanul Marius Sumudica, a pierdut la scor in etapa a 8-a a campionatului Turciei. Gaziantep a luat 4 goluri de la Trabzonspor. Meciul s-a incheiat 4-1.

Sturridge a deschis scorul pentru Trabzon in minutul 9, din pasa norvegianului Sorloth, care a marcat si in Romania 1-1 Norvegia. Acelasi Sorloth a iesit apoi la rampa si a facut 2-0. Jefferson a redus din diferenta in minutul 54, dar finalul de meci le-a apartinut tot celor de la Trabzon, care au punctat prin Jose Sosa (76) si Yusuf Sari (81).

In clasament, Gaziantep se afla pe locul 8, cu 11 puncte. Trabzonspor e lider, cu 15 puncte.

La Gaziantep, Alin Tosca a fost integralist.





