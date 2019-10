GOOOLAZO! "Motanul" Stancu nu s-a lasat mai prejos dupa dubla lui Andone din Turcia! Gol superb marcat astazi + 2 pase decisive: VIDEO

Bogdan Stancu (32 de ani) a dat un supergol pentru Genclerbirligi in victoria cu Antalyaspor.

Ajuns la 32 de ani, fostul international Bogdan Stancu continua sa marcheze goluri speciale in Turcia. Fost la Galatasaray, Ordurspor si Bursaspor, el joaca acum la Genclerbirligi, formatie cu care are contract pana in 2020. Stancu are 3 goluri in actuala stagiune pentru Gencler, ultimul dintre ele fiind bifat chiar astazi.

Bogdan Stancu a marcat in minutul 57 al meciului dintre Genclerbirligi si Antalyaspor, incheiat 6-0! El a dat si doua pase decisive! Celelalte doua goluri au fost marcate de Candeias (3) si Sio (2).

