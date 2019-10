Finala Ligii Campionilor, mutata de la Istanbul?! Federatia si jucatorii din Turcia pot fi sanactionati sever dupa salutul militar de la meciul cu Albania

UEFA a reactionat oficial dupa gesturile politice facute de jucatorii turci la meciul cu Albania.

Turcia este in centrul atentiei dupa interventia militara din Siria si mai multi specialisti sunt de parere ca finala UEFA Champions League, programata pe 30 mai 2020, ar trebui sa fie mutata in alta tara.

Cei de la UEFA au oferit o reactie oficiala si nu exclud aceasta varianta, dar este devreme pentru a se lua o decizie atat de importanta:

"Este evident ca detaliile vor fi discutate in Comitetul Executiv, dar a revoca locul unde se disputa o finala este o decizie extrem de importanta, iar eu cred ca in acest moment nu se pune problema. Presedintele Ceferin si membrii Comitetului Executiv evalueaza modul in care decurg evenimentele insa e prematur sa vorbim de astfel de sanctiuni", a spus oficialul UEFA, Michele Uva.

Turcii au sarbatorit victoria de vineri cu Albania cu un salut militar, dedicat tuturor celor care au luptat in Siria si pentru victimele acestui razboi. Daca gestul va fi considerat unul politic, federatia si jucatorii vor primi sanctiuni:

"Exista clar o separare intre aspectele politice si cele sportive - federatiile, jucatorii, antrenorii trebuie sa respecte regulile si cine nu o face va suporta consecintele. Sportul, mai ales fotbalul, este un fenomen mediatic de amploare si nu e normal sa permitem asemenea gesturi de natura politica. Nu doar federatia poate fi sanctionata, ci si jucatorii individual", a mai spus Michele Uva.

After Salut cheers: UEFA will initiate proceedings for Turkey match https://t.co/XHcVmnYwzt pic.twitter.com/Pglv4VYjgM — En24 News (@En24News) October 14, 2019