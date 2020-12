Reactie DURA dupa ce UEFA a inclus Cupa Campionilor din '86 in palmaresul lui FCSB! "Ne intalnim si stabilim o strategie! Sa ne dea palmaresul!" Ce spune o legenda a Stelei

In clasamentul actualizat al UEFA, FCSB apare in dreptul trofeului castigat din 1986.

Ros-albastrii sunt pe locul 28 in topul celor mai bune echipe din istoria Champions League si acest lucru a starnit o noua reactie din partea Stelei.

Adrian Bumbescu, jucator care a fost pe teren in istoricul meci de la Sevilla, contesta clasamentul UEFA si spune ca trebuiesc luate masuri:

"Eu raman la parerea ca echipa Armatei este Steaua. E parerea mea si nu poate nimeni sa mi-o schimbe. Stiu problemele care au fost, am avut si discutii acum cativa ani. S-au discutat multe lucruri si stim ce s-a petrecut in acel consiliu de administratie facut pe genunchi. Am facut si eu pare din el si stim cum a fost facut.

Ar trebui reglementatea treaba asta. Nu stiu cine sa se ocupe. Noi am fost marea majoritate ofiteri in acea perioada si am activat la Clubul Armatei si vrem sa continuam aceasta traditie si sa ni se dea palmaresul, ceea ce e al nostru. Toti cei care am contribuit la acele performante suntem de aceeasi parere, poate mai putin Duckadam, dar si-a mai revenit si el.

Ar trebui sa se vorbeasca mai mult pe aceasta tema pentru ca nu e normal", a spus Bumbescu, la Digi Sport.

Adrian Bumbescu: "Ar trebui sa ne intalnim si sa stabilim o strategie! Federatia trebuie sa se sesizeze"

Legenda Stelei spune ca toti cei care au fost pe teren in finala din 1986 au aceeasi parere:

"Nu pot eu de unul singur sa iau o hotarare. Eu raman la ce stiu. Ar trebui sa ne intamlnim si noi baietii care am stabilit aceasta performanta si sa stabilim o strategie. Plus ca Federatia trebuie sa se sesizeze pe aceasta treaba", a mai spus Bumbescu.