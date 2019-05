SUPERGOL MITRITA in MLS!!! A marcat la Chicago cu o SUPER EXECUTIE! VIDEO

Titular la New York City, fostul capitan al Craiovei a marcat cu o super executie in minutul 40 al meciului cu Chicago Fire. Mitrita a trimis un sut perfect din afara careului, fara nicio sansa pentru neamtul Kronholm!



???? Alexandru Mitriță's third goal for New York City's Football Club ????#ForTheCity pic.twitter.com/ltvghpPVTj