Razvan Lucescu, cheia mutarii lui "Super Dan" la Al-Nassr! Ce scenariu prevede presa din Arabia Saudita

Dan Petrescu a anuntat ca in pauza competitionala in care vor juca echipele nationale va lua o decizie referitoare la viitorul sau pe banca CFR-ului.

S-a speculat ca antrenorul roman ar putea ajunge la Al-Nassr, iar mai multe publicatii din Arabia Saudita au scris despre acest lucru. Soarta portughezului Roy Vitoria, actualul antrenor de la Al-Nassr, sta in mainile urmatorului rezultat din campionat. Al-Nassr va juca impotriva formatiei antrenate de Razvan Lucescu, Al Hilal, iar in cazul unei eventuale infrangeri, lusitanul va fi demis. Mai mult de atat, oameni in interiorul echipei considera ca el nu mai are nimic de oferit clubului, potrivit publicatiei Albiladdaily.com.

Jurnalistii din Arabia scriu ca Dan Petrescu este foarte aproape de a prealua echipa dupa ce negocierile dintre el si club au ajuns intr-un stadiu avansat.

Totusi, portughezul Roy Vitoria poate ajunge in campionatul brazilian la Flamengo. Antrenorul spaniol Dominique Torrent a fost demis, dupa ce a suferit 2 infrangeri in ultimele 3 meciuri, potrivit sursei citate.

Al-Nassr este pe locul 14 in clasament cu 3 puncte dupa primele 4 meciuri. Echipa lui Razvan Lucescu, Al-Hilal, este lider cu 10 puncte dupa 4 partide.