Sportul, INTERZIS in Belgia! Anuntul facut de Consiliul National de Securitate. Echipele romanilor s-ar putea califica in Europa League 

Consiliul National de Securitate din Belgia a interzis orice activitate sportiva pana pe 31 iulie. In urma acestei decizii, cel mai probabil, campionatul belgian nu se va mai relua, potrivit lesoir.be.

Liga profesionista de fotbal din Belgia se va reuni pe 15 mai pentru a decide modalitatea in care vor incheia campionatul.

Fotbalul din Belgia a fost oprit la mijlocul lunii martie din cauza focarului de coronavirus, iar Pro League a propus pe 2 aprilie oprirea definitiva a competitiei.

Dupa ce adunarea cluburilor profesioniste de fotbal a fost amanata de doua ori, UEFA a amenintat conducerea fotbalului belgian cu excluderea echipelor din competitiile europene daca sezonul nu va fi finalizat.

In aceste conditii, titlul va merge la FC Bruges, Gent va evolua in preliminariile Ligii Campionilor, iar Atwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni si Standard Liege, clubul unde evolueaza romanul Denis Dragus, vor juca in preliminariile Europa League.