Rapid a pierdut dreptul exclusiv de folosire a siglei! Decizia instantei este definitiva

Tribunalul Bucuresti a decis ca Fotbal Club Rapid sa nu fie singura echipa care sa detina drepturile de folosire a siglei.

FC Rapid, club aflat in Liga 2 si sustinut de majoritatea suporterilor rapidisti, a solicitat in instanta exclusivitate asupra celebrei sigle cu vulturul. Academia Rapid, devenita ulterior FC Rapid, a achizitionat la licitatie, in 2018, marca Rapid, contra sumei de aproximativ 400.000 de euro.

Sectia a IV-a Civila a Tribunalului Bucuresti a decis ca si AFC Rapid poate sa foloseasca sigla, decizia fiind una definitiva.

AFC Rapid a fost reinfiintat in 2016 de Horia Manoliu si se afla in prezent pe locul al 14-lea in Liga 4 Bucuresti. Decizia de azi ii da dreptul clubului sa foloseasca sigla si sa beneficieze de drepturile comerciale ale acesteia.