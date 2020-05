Boateng nu a uitat ziua in care Messi l-a UMILIT, insa l-a ironizat pe argentinian in stil mare! Ce a postat fundasul 

Fundasul lui Bayern si-a reamintit de meciul jucat fix in aceasta zi, in urma cu 5 ani, pe Camp Nou, din turul semifinalelor Champions League. Partida s-a incheiat 3-0 pentru Barcelona si 5-3 la general pentru catalani, dupa prestatiile senzationale ale lui Leo Messi.

Argentinianul l-a umilit pe Boateng in meciul tur, lasandu-l la pamant dupa o fenta in interiorul careului in urma careia a inscris. Fanii fotbalului au reactionat imediat, ironizandu-l pe Boateng, care a postat astazi o poza din meciul respectiv, chiar inainte ca Messi sa il dribleze.

Cu toate ca a fost "umilit" de argentinian, Boateng l-a atacat pe capitanul Barcelonei prin descrierea pusa la poza:"Ceva de care sa radeti in aceste zile grele. Imi voi lua popcornul intre timp...si ma voi uita la finala Campionatului Mondial din 2014 dupa."

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile ???? ... and watch World Cup final 2014 afterwards ???? pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr