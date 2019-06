Denis Alibec, transfer in Turcia! Astra a batut palma cu echipa care il instaleaza pe Sumudica. Cati bani ajung la Becali

Denis Alibec i se alatura lui Marius Sumudica la Gaziantep.

Marius Sumudica va fi prezentat azi la Gezishehir Gaziantep, echipa cu cel mai bogat patron din Turcia. Alaturi de Sumudica ajunge si Denis Alibec, atacantul recuperat in sezonul trecut de la FCSB. Presa turca anunta ca afacerea este facuta, iar Alibec va fi prezentat oficial in urmatoarele zile. Turcii vor plati aproximativ 1 milion de euro pentru transferul lui Denis Alibec.



Becali ia aproape toti banii de pe transfer!

Gigi Becali l-a cedat pe Alibec la Astra pentru 1 milion de euro, insa banii vor intra in conturile patronului de la FCSB in momentul transferului la Gaziantep. Alibec va fi vandut pe o suma putin mai mare de 1 milion de euro.



Sumudica il vrea si pe Junior Moraes!

Transferul lui Denis Alibec la Gaziantep nu e singurul pregatit de Marius Sumudica. Antrenorul il vrea si pe Junior Moraes de la FCSB, jucator cu care a lucrat la Astra Giurgiu.

Gaziantep e nou promovata in prima liga. Clubul turc s-a mai inteles in trecut cu Sumudica, insa antrenorul a refuzat in ultima clipa din cauza fricii sale de avion.