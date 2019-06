BREAKING NEWS | Alibec pleaca in Turcia alaturi de Sumudica! Transferul "BOMBASI" anuntat astazi

Presa din Turcia anunta ca Denis Alibec va fi primul transfer la noua echipa a lui Marius Sumudica.

Marius Sumudica a plecat astazi in Turcia pentru ultima discutie cu cei de la Gaziantep, dupa ce cele doua parti au ajuns la un acord de principiu. Asa cum a spus si antrenorul roman, presa din Turcia citeaza surse din cadrul clublui Gaziantep care spun ca Sumudica va fi cu siguranta noul antrenor al echipei.

Sumudica a mai antrenat in Turcia in sezonul 2017/2018, cand a pregatit-o pe Kayserispor. A avut un sezon bun in prima parte cu micuta echipa din Super Lig, insa finalul a fost unul dezamagitor, cu 5 infrangeri in ultimele 5 etape (Sumudica a plecat inainte de ultima etapa).

Alibec, primul transfer

La Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica se pregateste sa aduca jucatori pe care ii cunoaste bine. Primul este Denis Alibec - conform presei din Turcia, cea care anunta "transferul bomba", Alibec va ajunge cu siguranta in aceasta vara la Gaziantep.

Alibec a marcat 4 goluri si a dat 6 assist-uri in 19 meciuri in sezonul precedent.