FOTO ȘI VIDEO Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Daniel Pancu în Rapid - CFR Cluj

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Daniel Pancu în Rapid - CFR Cluj Superliga Pancone
SPORT.RO
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Rapid - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.

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Daniel PancuSuperligaRapidCFR Cluj
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Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Daniel Pancu în Rapid - CFR Cluj

  • Vlcsnap 2026 08 02 22h19m47s839
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Foto: Corespondenți Pro TV

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 21:00, pe stadionul din Giulești. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-0 pentru Rapid.

Alexandru Dobre a deschis scorul în minutul 28, din pasa lui Dina Grameni, care i-a pasat decisiv și la ”dubla” pe care a bifat-o, ulterior, în minutul 33. 

Cu puțin timp înainte ca Olimpiu Moruțan să înscrie golul de 3-0, reporterii Pro TV l-au surprins pe Daniel Pancu cum gesticula spre tribune, stimulând, astfel, suporterii rapidiști să-și încurajeze și mai puternic echipa.

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Echipele de start

Rapid: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Dobre; Rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, Ignat, Niculcea, A. Șucu, Celik, El Sawy, Kamara, Jambor, Burmaz, Onea; Antrenor: Daniel Pancu

CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha - Muhar, Djokovic, Costa - Cordea, Drazic, Șfaiț; Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Păun, Azzini, Fică, Korenica, Gligor, Biliboc, Matei, Sula; Antrenor: Antonio Folha

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