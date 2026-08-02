Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Daniel Pancu în Rapid - CFR Cluj

Alex Dobre face spectacol cu CFR Cluj: atacantul lui Rapid, goluri din toate unghiurile

Foto: Corespondenți Pro TV

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 21:00, pe stadionul din Giulești. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-0 pentru Rapid.

Alexandru Dobre a deschis scorul în minutul 28, din pasa lui Dina Grameni, care i-a pasat decisiv și la ”dubla” pe care a bifat-o, ulterior, în minutul 33.

Cu puțin timp înainte ca Olimpiu Moruțan să înscrie golul de 3-0, reporterii Pro TV l-au surprins pe Daniel Pancu cum gesticula spre tribune, stimulând, astfel, suporterii rapidiști să-și încurajeze și mai puternic echipa.