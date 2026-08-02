GALERIE FOTO Alex Dobre face spectacol cu CFR Cluj: atacantul lui Rapid, goluri din toate unghiurile

Alex Dobre face spectacol cu CFR Cluj: atacantul lui Rapid, goluri din toate unghiurile Superliga
SPORT.RO
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Alex Dobre a reușit o „dublă” în partida cu CFR Cluj din Superliga.

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Rapid - CFR Cluj, duel contând pentru etapa a treia din Superliga României, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol giuleștenii conduc cu 3-0, în urma golurilor marcate de Alex Dobre (28', 33') și de Olimpiu Moruțan.

Alex Dobre a reușit „dubla” în prima repriză 

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Atacantul de 27 de ani a deschis scorul în minutul 28, după ce a profitat de pasa perfectă în careu de la Grameni și înscris cu un șut din prima.

Alex Dobre a bifat „dubla” în minutul 33, în urma unei faze personale, în care păcălit apărarea adversă și a înscris cu un șut plasat de la marginea careului.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Dobre
  • Rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, Ignat, Niculcea, A. Șucu, Celik, El Sawy, Kamara, Jambor, Burmaz, Onea
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha - Muhar, Djokovic, Costa - Cordea, Drazic, Șfaiț
  • Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Păun, Azzini, Fică, Korenica, Gligor, Biliboc, Matei, Sula
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