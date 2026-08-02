La momentul redactării acestui articol giuleștenii conduc cu 3-0, în urma golurilor marcate de Alex Dobre (28', 33') și de Olimpiu Moruțan.

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Atacantul de 27 de ani a deschis scorul în minutul 28, după ce a profitat de pasa perfectă în careu de la Grameni și înscris cu un șut din prima.

Alex Dobre a bifat „dubla” în minutul 33, în urma unei faze personale, în care păcălit apărarea adversă și a înscris cu un șut plasat de la marginea careului.

Echipele de start: