Veste excelentă pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei: ce se întâmplă în Lazio - Inter

Echipa antrenată de Maurizio Sarri a trecut de Atalanta în urma unei victorii la lovitură de departajare, scor 1-2, după 3-3 la general în cele două manșe ale semifinalei.

Acesta va fi un avantaj mare pentru echipa lui Cristi Chivu , având în vedere că se va duel cu un antrenor experimentat din fotbalul italian.

Inter va avea un mare avantaj în finala cu Lazio. Echipa din Roma nu îl va avea pe bancă pe Maurizio Sarri. Tehnicianul lui Lazio a încasat un galben în returul cu Atalanta, iar din cauza cumulului de avertismente va urmări meciul de pe 13 mai din tribună, a informat presa din Italia .

Echipa antrenată de Cesc Fabregas a deschis scorul în minutul 32 prin Butarina, iar Da Cunha a dublat avantajul lui Como în minutul 48.

A urmat apoi o revenire fantastică a echipei lui Cristi Chivu. Hakan Calhanoglu a redus din diferență în minutul 69 și tot el a restabilit egalitatea cu un gol marcat în minutul 86. Sucic, fotbalistul trimis în teren de Cristi Chivu în minutul 60, care contribuise deja cu assist-uri la golurile lui Calhanoglu, a înscris golul calificării în minutul 89.

În finala Cupei Italiei, Inter Milano se va duela cu câștigătoarea ”dublei” Atalanta - Lazio. În tur, cele două formații au remizat, scor 2-2.

Italienii au dezvăluit decizia luată de Cristi Chivu după succesul din Coppa Italia. Deși pe Inter o așteaptă o deplasare la Torino și poate deveni campioana Italiei, Chivu a decis să le dea elevilor săi două zile libere.

TuttoMercatoWeb susține că nerazzurrii lui Chivu vor reveni la antrenamente abia vineri pentru a pregăti meciul cu Torino programat duminică seară.

