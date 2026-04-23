Lazio, echipa pregătită de Maurizio Sarri, a obținut calificarea în finala Coppa Italia, acolo unde va întâlni Interul lui Cristi Chivu în meciul care se va disputa pe 13 mai, pe Stadio Olimpico.

Edoardo Motta a apărat patru penalty-uri în Atalanta - Lazio!

După 1-1 în timpul regulamentar, meciul a fost decis la loviturile de departajare, acolo unde a ieșit la rampă tânărul Edoardo Motta (21 de ani), portarul lui Lazio, titularizat de Sarri în locul lui Ivan Provedel (32 de ani).

Italianul, pe care Lazio l-a transferat în iarnă de la Reggiana pentru 1,2 milioane de euro, a apărat nu mai puțin de patru lovituri de la 11 metri. Scamacca, Zappacosta, Pasalic și De Ketelaere au ratat, pe rând, de la punctul cu var.

Astfel, Lazio obține calificarea în finala Coppa Italia după un meci dominat de echipa din Bergamo, iar acolo își va măsura forțele cu Inter, care ”țintește” eventul în acest sezon, fiind și foarte aproape de titlu.

Lazio este una dintre ”specialistele” acestei competiții din ultimii 26 de ani. ”Biancocelestii” au reușit să ajungă de șapte ori în ultimul act al competiției, câștigând marele trofeu de cinci ori.

