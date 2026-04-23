Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”

Inter Milano a reușit să se califice în finala Coppa Italia după meciul dramatic câștigat în fața lui Como, scor 3-2. În ultimul act al competiției, pe Olimpico, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) va întâlni Lazio.

Gazzetta dello Sport știe ce a vrut Chivu, de fapt, să spună

Printre altele, antrenorul român a vorbit și despre portarul Josep Martinez (27 de ani), care a primit mai multe șanse în acest sezon în Coppa Italia. Chivu l-a apărat de mai multe ori pe spaniol și s-a arătat deranjat de criticile constante primite de acestea, având în vedere că are, în continuare, încredere în calitățile sale.

Când a fost întrebat despre Martinez, Chivu a specificat clar: ”Putea avea mai multe oportunități, dar dacă n-a avut, el știe de ce”.

Iar Gazzetta dello Sport a găsit și mesajul ascuns din spatele cuvintelor lui Chivu: ”Cu alte cuvinte, Martinez nu a fost întotdeauna la cea mai bună formă, nici măcar fizic, motiv pentru care Chivu nu l-a putut înlocui pe Yann Sommer în poartă în anumite momente ale sezonului”.

Martinez, portarul transferat de Inter în 2024 de la Genoa, pentru 14 milioane de euro, a fost crescut de Barcelona și a mai evoluat în cariera sa pentru RB Leipzig. Pe ”Meazza” este rezerva lui Sommer, iar în acest sezon a bifat opt partide.

