Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lazio - Inter este finala Coppa Italia, care va pute fi urmărită în direct pe VOYO miercuri, 13 mai, de la 22:00.

TAGS:
cristi chivujosep martinezInter MilanoInter
Din articol

Inter Milano a reușit să se califice în finala Coppa Italia după meciul dramatic câștigat în fața lui Como, scor 3-2. În ultimul act al competiției, pe Olimpico, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) va întâlni Lazio.

Gazzetta dello Sport știe ce a vrut Chivu, de fapt, să spună

Printre altele, antrenorul român a vorbit și despre portarul Josep Martinez (27 de ani), care a primit mai multe șanse în acest sezon în Coppa Italia. Chivu l-a apărat de mai multe ori pe spaniol și s-a arătat deranjat de criticile constante primite de acestea, având în vedere că are, în continuare, încredere în calitățile sale.

Când a fost întrebat despre Martinez, Chivu a specificat clar: ”Putea avea mai multe oportunități, dar dacă n-a avut, el știe de ce”.

Iar Gazzetta dello Sport a găsit și mesajul ascuns din spatele cuvintelor lui Chivu: ”Cu alte cuvinte, Martinez nu a fost întotdeauna la cea mai bună formă, nici măcar fizic, motiv pentru care Chivu nu l-a putut înlocui pe Yann Sommer în poartă în anumite momente ale sezonului”.

Martinez, portarul transferat de Inter în 2024 de la Genoa, pentru 14 milioane de euro, a fost crescut de Barcelona și a mai evoluat în cariera sa pentru RB Leipzig. Pe ”Meazza” este rezerva lui Sommer, iar în acest sezon a bifat opt partide.

VIDEO: Inter - Como 3-2 (REZUMAT)

Publicitate

VIDEO: Atalanta - Lazio 1-1, 1-2 d.p. (REZUMAT)

Publicitate

Lazio - Inter, finala Coppa Italia. Unde sunt cele două în Serie A

Inter e prima clasată în primul eșalon al Italiei cu 78 de puncte. În 33 de etape, echipa pregătită de Cristi Chivu a bifat 25 de victorii, trei remize și cinci rezultate negative.

Lazio, în schimb, e pe 9 cu 47 de puncte. 12 victorii, 11 rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a consemnat echipa lui Sarri până în clipa de față.

ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!