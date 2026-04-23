Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!

Lazio a ajuns în finala competiției după ce a învins-o în dublă manșă de Atalanta, după 2-2 în tur și 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur, în timp ce Inter a trecut de Como în semifinale cu 3-2 la general.

Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au””

După ce Lazio s-a impus în fața Atalantei la Bergamo, Patric, cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a evidențiat că Lazio are o echipă extrem de specială față de celelalte grupări din Serie A.

Fotbalistul a fost titular cu Atalanta și scos în minutul 84. În locul său, Maurizio Sarri l-a introdus pe suprafața de teren pe Danilo Cataldi

”Avem ceva ce ceilalți nu au: avem inimă. Acest oraș și aceste culori sunt speciale. Merităm asta. Și eu am trecut prin momente dificile, dar Lazio este specială, nu este o echipă normală. Este o familie. Sper din tot sufletul să putem câștiga finala.

Echipa a fost extraordinară. Când joci aceste meciuri decisive, poți face greșeli tehnice, dar nu și de atitudine. La nivel uman și în ceea ce privește sacrificiul, cu toții merităm să fim în finală. Am reacționat corect, merităm, nu am renunțat niciodată în ciuda acestui sezon dificil”, a spus Patric, potrivit tuttomercatoweb.

Patric a încheiat meciul cu a doua cea mai mică notă, conform portalului de specialitate FlashScore. El a fost însemnat cu 5,8, sub el fiind doar Taylor cu 5,5. Media echipei Lazio a fost de 6,7.

Lazio - Inter, finala Coppa Italia. Unde sunt cele două în Serie A

Inter e prima clasată în primul eșalon al Italiei cu 78 de puncte. În 33 de etape, echipa pregătită de Cristi Chivu a bifat 25 de victorii, trei remize și cinci rezultate negative.

Lazio, în schimb, e pe 9 cu 47 de puncte. 12 victorii, 11 rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a consemnat echipa lui Sarri până în clipa de față.