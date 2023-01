Va fi nebunie! Peste două milioane de oameni au cerut bilete la primul meci al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr

Cristiano Ronaldo va încasa pe an nu mai puțin de 200 milioane de euro la Al-Nassr, clubul care l-a ademenit după ce Manchester United i-a reziliat contractul în urma interviului 'exploziv' oferit jurnalistului Piers Morgan. Asta înseamnă că starul portughez va primi pe oră aproape 23.000 euro.

Potrivit publicației internaționale, ESPN, peste două milioane de oameni au cerut să poată achiziționa bilete la primul meci al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, care poate fi împotriva celor de la Paris Saint-Germain, într-un turneu amical de lux anunțat de gruparea pariziană.

Over 2 million people requested tickets to witness Cristiano Ronaldo's first game in Saudi Arabia against PSG, sources have told ESPN ???? pic.twitter.com/wLeIPoP57P