Wolves s-a convins de jucător după doar trei meciuri! Clubul i-a activat clauza gigantică și urmează să achite o avere

Wolves l-a adus sub formă de împrumut pe Matheus Cunha în perioada de mercato din iarnă. Cotat la 20 milioane de euro, Atletico Madrid i-a setat o clauză de 50 milioane de euro, activată în cele din urmă de clubul din Premier League, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Italianul a făcut anunțul pe rețelele social media, unde a adăugat faptul că jucătorul va deveni de acum permanent fotbalistul lui Wolves. Doar trei apariții a bifat Cunha în echipamentul formației dirijate de Julen Lopetegui, strângând în total 112 minute în toate competițiile pentru noua echipă.

Wolverhampton have already activated the permanent deal clause for Matheus Cunha for €50m fee. Loan will become permanent from Atlético Madrid. ???????????? #WWFC

Deal becomes permanent after three appearances as Wolves player, as per @venecasagrande. Clause triggered. pic.twitter.com/hX4kjMxzlA